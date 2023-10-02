Ворог вночі вдарив по Харківщині з РСЗВ

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"Минулої ночі, близько 0:16, ворог з РСЗВ обстріляв село Підлиман Ізюмського району. Пошкоджено 2-поверховий будинок, літня кухня, ... сталася пожежа. Без постраждалих", - ідеться у повідомленні Синєгубова у Telegram.

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Протягом доби, за даними Синєгубова, ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:



Внаслідок удару по селишу Борова Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння.

Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння.

У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. У місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. У місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

Внаслідок удару фугасною авіабомбою по селищу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі.

Куп'янського району пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі.

"Близько 15:00 на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі, на міні підірвався комбайн "Class". Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 1 жовтня окупанти вдарили по Харкову трьома ракетами. Поцілили у цивільне підприємство.