Враг нанес удары по Харьковской области из белгорода предварительно С-300 - начальник гарнизона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области предварительно С-300, угроза сохраняется. Об этом сообщил в понедельник начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, передает УНН.
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"Враг нанес удары по Харьковской области из белгорода предварительно из ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется", - написал Мельник в Telegram.
Он отметил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призвал Мельник.
Напомним
По Харькову и области утром наносили удары российские оккупанты.