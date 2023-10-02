Оккупанты нанесли пять ударов за пределами Харькова, есть попадания С-300 - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами Харькова, есть попадания С-300, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты нанесли не менее 5 ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попаданий", - написал Синегубов в Telegram.
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Как сообщалось, враг утром нанес удары по Харьковской области из белгорода предварительно С-300.