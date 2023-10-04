россияне ночью ударили управляемой авиабомбой по Боровой на Харьковщине: травмирован человек, поврежден детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты в ночь на 4 октября сбросили управляемую авиабомбу по поселку Боровая Изюмского района, ранения получила одна женщина, сообщил в среду председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости”, - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, в результате вражеского обстрела легкие ранения получила женщина 83 лет. Она в госпитализации не нуждалась.
Дополнение
За прошедшие сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы.
В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждено 7 частных домов.
Добавим
Во время удара российских войск по окрестностям Харькова 2 октября одна из ракет попала по территории учебного городка одного из вузов.