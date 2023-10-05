Харьковская область ночью подверглась вражескому ракетному удару, из-за обстрела произошел лесной пожар

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Киев • УНН

 • 1272075 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские войска в ночь на 5 октября нанесли ракетный удар, предварительно, из ЗРК С-300, по поселку Печенеги и обстреляли село Гороховатка в Харьковской области, произошел лесной пожар, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно, ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены 2 дома, произошли пожары. Около 3:00 враг обстрелял село Гороховатка Изюмского района. Произошел лесной пожар на площади 500 м кв.", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам Синегубова, в течение суток под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:

  • В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар.
  • В пгт Казачья Лопань Харьковского района артиллерийским обстрелом повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль.
  • Из-за обстрела окрестностей села Глубокое Харьковского района горела трава в поле.

"Пострадавших среди гражданского населения в течение суток не зафиксировано", - отметил глава ОВА.

Дополнение

В ночь на 4 октября россияне ударили управляемой авиабомбой по Боровой в Харьковской области, был травмирован человек, поврежден детсад.

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