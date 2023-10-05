Харьковская область ночью подверглась вражескому ракетному удару, из-за обстрела произошел лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские войска в ночь на 5 октября нанесли ракетный удар, предварительно, из ЗРК С-300, по поселку Печенеги и обстреляли село Гороховатка в Харьковской области, произошел лесной пожар, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"Прошлой ночью, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно, ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены 2 дома, произошли пожары. Около 3:00 враг обстрелял село Гороховатка Изюмского района. Произошел лесной пожар на площади 500 м кв.", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
По словам Синегубова, в течение суток под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:
-
- В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар.
-
- В пгт Казачья Лопань Харьковского района артиллерийским обстрелом повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль.
-
- Из-за обстрела окрестностей села Глубокое Харьковского района горела трава в поле.
-
"Пострадавших среди гражданского населения в течение суток не зафиксировано", - отметил глава ОВА.
Дополнение
В ночь на 4 октября россияне ударили управляемой авиабомбой по Боровой в Харьковской области, был травмирован человек, поврежден детсад.