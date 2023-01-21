Харківщина: окупанти за добу обстріляли понад 5 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.
Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.
Крім того, вчора, у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані.
У с. Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.
Нагадаємо
У ніч проти 21 січня російські війська обстріляли Нікопольський район. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду.
Вчора окупаційні війська РФ обстріляли Миколаївський район. Під ворожий вогонь потрапила очаківська громада.