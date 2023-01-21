Харьковская область: оккупанты за сутки обстреляли более 5 населенных пунктов

Детали

За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелечу, Вильчу, Огирцево и другие населенные пункты.

Больше всего от обстрелов пострадал г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

Кроме того, вчера, в Волчанске получил ранения 71-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии.

В с. Ковшаровка Купянского района вчера тоже был ранен гражданский мужчина 27 лет. Состояние среднее.

Напомним

В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду.

Вчера оккупационные войска РФ обстреляли Николаевский район. Под вражеский огонь попала очаковская громада.