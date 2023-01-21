Харьковская область: оккупанты за сутки обстреляли более 5 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелечу, Вильчу, Огирцево и другие населенные пункты.
Больше всего от обстрелов пострадал г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка.
Кроме того, вчера, в Волчанске получил ранения 71-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии.
В с. Ковшаровка Купянского района вчера тоже был ранен гражданский мужчина 27 лет. Состояние среднее.
Напомним
В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду.
Вчера оккупационные войска РФ обстреляли Николаевский район. Под вражеский огонь попала очаковская громада.