Сили РФ вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

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"Цієї ночі на Нікопольщину знову прилетіли російські снаряди. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду - скерував з десяток снарядів на село Вищетарасівка", — написав у Telegram голова ОВА. Він додав, що людей не зачепило.

Є руйнування. Деталі удару з’ясовуються.

Нагадаємо

Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.