Сили РФ вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Голова дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська у ніч проти 21 січня обстріляли Нікопольський район, передає УНН.
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"Цієї ночі на Нікопольщину знову прилетіли російські снаряди. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду - скерував з десяток снарядів на село Вищетарасівка", — написав у Telegram голова ОВА. Він додав, що людей не зачепило.
Є руйнування. Деталі удару з’ясовуються.
Нагадаємо
Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.