Силы РФ ночью обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине

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"Этой ночью на Никопольщину снова прилетели российские снаряды. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду - направил с десяток снарядов на село Выщетарасовка", — написал в Telegram глава ОГА. Он добавил, что людей не задело.

Есть разрушения. Детали удара выясняются.

Напомним

В течение суток противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Никополя.