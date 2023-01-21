Миколаївщина: окупанти за добу обстріляли акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вчора окупаційні війська РФ обстріляли Миколаївський район. Під ворожий вогонь потрапила Очаківська громада, передає УНН. Про це інформує голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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"Вчора, 20 січня, о 08:41 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — написав Кім.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
У ніч проти 21 січня російські війська обстріляли Нікопольський район. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду.