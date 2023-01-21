Миколаївщина: окупанти за добу обстріляли акваторію Очаківської громади

Цитата

"Вчора, 20 січня, о 08:41 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — написав Кім.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

У ніч проти 21 січня російські війська обстріляли Нікопольський район. Ворог накрив вогнем з важкої артилерії Мирівську громаду.