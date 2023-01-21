Николаевщина: оккупанты за сутки обстреляли акваторию Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Вчера оккупационные войска РФ обстреляли Николаевский район. Под вражеский огонь попала Очаковская громада, передает УНН. Об этом информирует председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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"Вчера, 20 января, в 08:41 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", — написал Ким.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду.