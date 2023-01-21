Николаевщина: оккупанты за сутки обстреляли акваторию Очаковской громады

Цитата

"Вчера, 20 января, в 08:41 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", — написал Ким.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В ночь на 21 января российские войска обстреляли Никопольский район. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду.