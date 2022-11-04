Харківщина: росіяни обстріляли три райони, на міні підірвався чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби російські війська обстріляли Куп’янський, Ізюмський та Чугуївський райони Харківської області. В Ізюмі на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Протягом доби окупанти знову наносили удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів", – написав Синєгубов.
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3 листопада у Куп’янську внаслідок ворожих ударів загорілася прибудова до житлового будинку. Також після обстрілу у місті виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства.
Близько опівночі у Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок – без постраждалих.
Вранці 4 листопада в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території – без жертв.
Додамо
Жителі Харківщини продовжують натрапляти на міни.
"Вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні", – додав Синєгубов.
Нагадаємо
Із деокупованим Куп'янськом відновили залізничне сполучення.