Харківщина: росіяни обстріляли три райони, на міні підірвався чоловік

Цитата

"Протягом доби окупанти знову наносили удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів", – написав Синєгубов.

Деталі

3 листопада у Куп’янську внаслідок ворожих ударів загорілася прибудова до житлового будинку. Також після обстрілу у місті виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства.

Близько опівночі у Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок – без постраждалих.

Вранці 4 листопада в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території – без жертв.

Додамо

Жителі Харківщини продовжують натрапляти на міни.

"Вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні", – додав Синєгубов.

Нагадаємо

Із деокупованим Куп'янськом відновили залізничне сполучення.