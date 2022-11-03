До звільненого Куп'янська запустили потяг

Цитата

"Перший потяг з Харкова до Куп'янська через Осинове вже поспішає до пункту призначення", - вказали в УЗ у Telegram.

Доповнення

Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади.