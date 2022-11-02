Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим Куп'янськом

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"Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз", - розповів голова правління УЗ Олександр Камишін.

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Він додав, що працівники УЗ відновили дві обстріляні в понеділок, 31 жовтня, ділянки колії та загалом ліквідували 49 пошкоджень на шляху.

Повідомляється, що прямий рейс курсуватиме зі станції "Харків-Пасажирський" щодня о 06:15 та прибуватиме до Осинового о 09:50. Зворотний рейс з Осинового буде о 16:21 з прибуттям до Харкова о 19:35.

Крім цього, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл "Осинове - Занки" з можливістю пересадки до станції "Харків-Левада".

Нагадаємо

Укрзалізниця почала продаж квитків на чотири нові потяги міжнародного сполучення.