Укрзализныця запускает сообщение с деоккупированным Купянском

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"Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска - бесплатными маршрутными автобусами местной общины. Восстановление подорванного железнодорожного моста займет время, но мы не откладываем и восстанавливаем движение уже сейчас", - рассказал председатель правления УЗ Александр Камышин.

Детали

Он добавил, что работники УЗ восстановили две обстрелянные в понедельник, 31 октября, участки пути и в общей сложности ликвидировали 49 повреждений на пути.

Сообщается, что прямой рейс будет курсировать со станции "Харьков-Пассажирский" ежедневно в 06:15 и прибывать в Осиново в 09:50. Обратный рейс из Осинового будет в 16:21 с прибытием в Харьков в 19:35.

Кроме этого, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл "Осиново - Занки" с возможностью пересадки на станцию ​​"Харьков-Левада".

Напомним

Укрзализныця начала продажу билетов на четыре новых поезда международного сообщения.