В освобожденный Купянск запустили поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В деоккупированный Купянск в Харьковской области сегодня возобновили железнодорожное сообщение, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
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"Первый поезд из Харькова в Купянск через Осиново уже спешит в пункт назначения", - указали в УЗ в Telegram.
Дополнение
Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска – бесплатными маршрутными автобусами местной громады.