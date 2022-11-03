В освобожденный Купянск запустили поезд

Цитата

"Первый поезд из Харькова в Купянск через Осиново уже спешит в пункт назначения", - указали в УЗ в Telegram.

Дополнение

Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска – бесплатными маршрутными автобусами местной громады.