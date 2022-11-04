Харьковская область: россияне обстреляли три района, на мине подорвался мужчина

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"В течение суток оккупанты снова наносили удары по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов", – написал Синегубов.

Детали

3 ноября в Купянске в результате вражеских ударов загорелась пристройка к жилому дому. Также после обстрела в городе возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства.

Около полуночи в Савинской громаде Изюмского района оккупанты попали в частный дом – без пострадавших.

Утром 4 ноября в Чугуеве зафиксировали четыре попадания на открытой территории – без жертв.

Добавим

Жители Харьковской области продолжают наталкиваться на мины.

"Вчера в Изюме на мине подорвался 69-летний мужчина, с травмами средней тяжести его госпитализировали в больницу", – добавил Синегубов.

Напомним

С деоккупированным Купянском восстановили железнодорожное сообщение.