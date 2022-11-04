Харьковская область: россияне обстреляли три района, на мине подорвался мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские войска обстреляли Купянский, Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В Изюме на вражеской мине подорвался 69-летний мужчина. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
"В течение суток оккупанты снова наносили удары по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов", – написал Синегубов.
Детали
3 ноября в Купянске в результате вражеских ударов загорелась пристройка к жилому дому. Также после обстрела в городе возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства.
Около полуночи в Савинской громаде Изюмского района оккупанты попали в частный дом – без пострадавших.
Утром 4 ноября в Чугуеве зафиксировали четыре попадания на открытой территории – без жертв.
Добавим
Жители Харьковской области продолжают наталкиваться на мины.
"Вчера в Изюме на мине подорвался 69-летний мужчина, с травмами средней тяжести его госпитализировали в больницу", – добавил Синегубов.
Напомним
С деоккупированным Купянском восстановили железнодорожное сообщение.