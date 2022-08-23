"Харків ніколи не підкориться російській нечисті, а область буде обов’язково звільнена" – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські військові обов’язково звільнять всю Харківщину, а Харків ніколи не підкориться російській нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН з посиланням на ОП.
Цитата
«Обов’язково сьогодні хочу звернутися окремо до нашого Харкова та всіх харків’ян. Ви – героїчні люди, героїчне місто. Горде місто. Місто з почуттям власної гідності. Місто, яке вміє себе захищати. Місто, чиї люди вміють об’єднуватися. Охайне місто. Місто, яке незмінно вражає всіх, хто приїжджає й бачить, як харків’яни дбають про свої вулиці та двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів.
Сьогодні День Харкова. Зараз нашому Харкову не до свята»,- сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський наголосив, що Харків пережив багато несправедливості й жорстокості.
«Але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет. Ми обов’язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю!», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Вчора, 22 серпня, ввечері російські окупанти вдарили трьома ракетами по Чугуївському району Харківщини. Сьогодні вранці ворог обстріляв Київський район Харкова та село Коробочкине.