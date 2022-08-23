"Харьков никогда не подчинится российской нечисти, а область будет обязательно освобождена" – Зеленский

Цитата

«Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди умеют объединяться. Аккуратный город. Город, который неизменно поражает всех, кто приезжает и видит, как харьковчани заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда испытывают жестокое давление русских террористов.

Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника», - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский подчеркнул, что Харьков пережил много несправедливости и жестокости.

«Но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет. Мы обязательно освободим всю Харьковскую область. Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю!», - отметил Зеленский.

Дополнение

Вчера, 22 августа, вечером российские оккупанты ударили тремя ракетами по Чугуевскому району Харьковской области. Сегодня утром враг обстрелял Киевский район Харькова и село Коробочкино.