"Харьков никогда не подчинится российской нечисти, а область будет обязательно освобождена" – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинские военные обязательно освободят всю Харьковскую область, а Харьков никогда не подчинится российской нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видео обращении, передает УНН со ссылкой на ОП.
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«Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди умеют объединяться. Аккуратный город. Город, который неизменно поражает всех, кто приезжает и видит, как харьковчани заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда испытывают жестокое давление русских террористов.
Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника», - сказал Зеленский.
Детали
Зеленский подчеркнул, что Харьков пережил много несправедливости и жестокости.
«Но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет. Мы обязательно освободим всю Харьковскую область. Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю!», - отметил Зеленский.
Дополнение
Вчера, 22 августа, вечером российские оккупанты ударили тремя ракетами по Чугуевскому району Харьковской области. Сегодня утром враг обстрелял Киевский район Харькова и село Коробочкино.