ХАМАС заперечує відповідальність за ракетний обстріл Тель-Авіва

КИЇВ. 15 березня. УНН. Ісламісти ХАМАС в секторі Газа відмовилися від відповідальності за ракети, які було випущено по Тель-Авіву, заявивши, що атака сталася в той момент, коли вони проводили переговори щодо перемир'я з єгипетськими посередниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.