ХАМАС заперечує відповідальність за ракетний обстріл Тель-Авіва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Ісламісти ХАМАС в секторі Газа відмовилися від відповідальності за ракети, які було випущено по Тель-Авіву, заявивши, що атака сталася в той момент, коли вони проводили переговори щодо перемир'я з єгипетськими посередниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Збройне крило ХАМАС заявило, що воно "не несе відповідальності за ракетний обстріл противника сьогодні ввечері. Ракети було випущено в той момент, коли між керівництвом руху ХАМАС і єгипетської делегацією з безпеки відбувалася зустріч з приводу порозуміння щодо сектора Газа".
Ізраїльські військові, в свою чергу, заявили, що поки не знають, хто випустив дві ракети з сектора Газа по Тель-Авіву.
"Ми все ще перевіряємо, яка група стріляла. Ми не знаємо, хто проводив обстріл", - заявив ізраїльському радіо головний військовий представник, бригадний генерал Ронен Манеліс.
"Організація ХАМАС є головною організацією в секторі Газа. Вона відповідає за те, що відбувається в секторі", вважає генерал.
Нагадаємо, радикали з сектора Гази випустили дві ракети по району так званого Великого Тель-Авіва в четвер увечері. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.
“Після повідомлень про спрацювання сирен повітряної тривоги в районі Гуш-Дан (Великий Тель-Авів) інформуємо, що попереднє вивчення даних вказує, що дві ракети були запущені з сектора Гази по ізраїльській території”, — йдеться в комюніке військових.
За даними ізраїльського державного радіо "Кан", система ППО "Залізний купол" перехопила одну з ракет.