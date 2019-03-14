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ХАМАС отрицает ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива

Киев • УНН

 • 9934 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Исламисты ХАМАС в секторе Газа отказались от ответственности за ракеты, выпущенные по Тель-Авиву, заявив, что атака произошла в тот момент, когда они проводили переговоры по перемирию с египетскими посредниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

ХАМАС отрицает ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива

Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что оно "не несет ответственности за ракетные обстрелы противника сегодня вечером. Ракеты были выпущены в тот момент, когда между руководством движения ХАМАС и египетской делегацией по безопасности происходила встреча по поводу понимания, касающегося сектора Газа".

Израильские военные, в свою очередь, заявили, что пока не знают, кто выпустил две ракеты из сектора Газа по Тель-Авиву.

"Мы все еще проверяем, какая группа стреляла. Мы не знаем, кто проводил обстрел", - заявил израильскому радио главный военный представитель, бригадный генерал Ронен Манелис.

"Организация ХАМАС является главной организацией в секторе Газа. Она отвечает за то, что происходит в секторе", считает генерал.

Напомним, радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива в четверг вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

“После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории”, — говорится в коммюнике военных.

По данным израильского государственного радио “Кан”, система ПВО “Железный купол” перехватила одну из ракет.

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