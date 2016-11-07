Х.Клінтон і Д.Трамп проведуть останні передвиборчі зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кандидати в президенти США Хілларі Клінтон та Дональд Трамп проводять останні зустрічі з виборцями у понеділок, 7 листопада, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Дональд Трамп і Хілларі Клінтон зроблять останні спроби достукатися до американських виборців, перед тим, як вони виберуть наступного президента. Обидва кандидати проведуть понеділок в штатах, де виборці вагаються щодо свого рішення. Від цих зустрічей залежить, хто з них переможе", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Х.Клінтон заплановані зупинки в Мічигані, Південній Кароліні і Пенсильванії.
Д.Трамп, натомість, зустрінеться з виборцями у Флориді, Південній Кароліні та Нью-Гемширі.
Нагадаємо, Х.Клінтон випереджає Д.Трампа на 5%.