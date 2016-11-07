Х.Клинтон и Д.Трамп проведут последние предвыборные встречи

"Дональд Трамп и Хиллари Клинтон сделают последние попытки достучаться до американских избирателей, перед тем, как они выберут следующего президента. Оба кандидата проведут понедельник в штатах, где избиратели колеблются относительно своего решения. От этих встреч зависит, кто из них победит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Х.Клинтон запланированы остановки в Мичигане, Южной Каролине и Пенсильвании.

Д.Трамп, зато встретится с избирателями во Флориде, Южной Каролине и Нью-Гемшири.

Напомним, Х.Клинтон опережает Д.Трампа на 5% .