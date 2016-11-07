Х.Клинтон и Д.Трамп проведут последние предвыборные встречи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп проведут последние встречи с избирателями в понедельник, 7 ноября, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .
"Дональд Трамп и Хиллари Клинтон сделают последние попытки достучаться до американских избирателей, перед тем, как они выберут следующего президента. Оба кандидата проведут понедельник в штатах, где избиратели колеблются относительно своего решения. От этих встреч зависит, кто из них победит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Х.Клинтон запланированы остановки в Мичигане, Южной Каролине и Пенсильвании.
Д.Трамп, зато встретится с избирателями во Флориде, Южной Каролине и Нью-Гемшири.
Напомним, Х.Клинтон опережает Д.Трампа на 5% .