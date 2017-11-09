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Кевіна Спейсі виріжуть і замінять іншим актором в новому фільмі

Кевіна Спейсі виріжуть і замінять іншим актором в новому фільмі

Київ • УНН

 • 19649 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сцени за участю актора Кевіна Спейсі в майбутньому фільмі "Всі гроші світу" виріжуть і перезнімуть з іншим актором. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За відомостями наближених до зйомок людей, Спейсі замінить канадський актор Крістофер Пламмер.

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Режисер картини Рідлі Скотт, незважаючи на настільки безпрецедентне рішення, не має наміру змінювати дату виходу стрічки - 22 грудня.

Нагадаємо, американського актора Кевіна Спейсі, виконавця головної ролі Френка Андервуда в серіалі “Картковий будиночок”, відсторонили від його зйомок.

Як повідомляв раніше УНН, кінокомпанія Sony Pictures знімає з показу на фестивалі AFI Fest в Каліфорнії фільм "Всі гроші світу" з актором Кевіном Спейсі через секс-скандал.

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