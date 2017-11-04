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Спейсі остаточно відсторонили від зйомок "Карткового будиночка"

Спейсі остаточно відсторонили від зйомок "Карткового будиночка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Американського актора Кевіна Спейсі, виконавця головної ролі Френка Андервуда в серіалі “Картковий будиночок”, відсторонили від його зйомок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Компанія-замовник Netflix і компанія-виробник відмовили акторові Кевіну Спейсі в участі в зйомках серіалу „Картковий будиночок“. У шостому сезоні не буде персонажа Френка Андервуда”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Media Rights Capital вирішила відсторонити актора від зйомок в зв’язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. А Netflix, в свою чергу, офіційно заявила, що не дасть добро на жодну версію “Карткового будиночка”, якщо в ній братиме участь Кевін Спейсі.

Як повідомляв УНН, у Netflix заявили у призупинення зйомок шостого сезону “Карткового будиночка”.

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