Спейси окончательно отстранили от съемок "карточного домика"

“Компания-заказчик Netflix и компания-производитель отказали актеру Кевину Спейси в участии в съемках сериала „Карточный домик“. В шестом сезоне не будет персонажа Фрэнка Андервуда”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Media Rights Capital решила отстранить актера от съемок в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. А Netflix, в свою очередь, официально заявила, что не даст добро ни на одну версию “Карточного домика”, если в ней будет участвовать Кевин Спейси.

Как сообщал УНН, в Netflix заявили в приостановлении съемок шестого сезона “Карточного домика”.