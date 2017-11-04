Спейси окончательно отстранили от съемок "карточного домика"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Американского актера Кевина Спейси, исполнителя главной роли Фрэнка Андервуда в сериале “Карточный домик”, отстранили от его съемок, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Компания-заказчик Netflix и компания-производитель отказали актеру Кевину Спейси в участии в съемках сериала „Карточный домик“. В шестом сезоне не будет персонажа Фрэнка Андервуда”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что Media Rights Capital решила отстранить актера от съемок в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. А Netflix, в свою очередь, официально заявила, что не даст добро ни на одну версию “Карточного домика”, если в ней будет участвовать Кевин Спейси.
Как сообщал УНН, в Netflix заявили в приостановлении съемок шестого сезона “Карточного домика”.