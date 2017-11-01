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Netflix зупинив зйомки шостого сезону "Карткового будинку"

Київ • УНН

 • 18395 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Зйомки шостого і останнього серіалу "Картковий будиночок" були припинені на невизначений термін, передає УНН з посиланням на Deadline.

"Media Rights Capital і Netflix вирішили призупинити виробництво на шостого сезону" Карткового будиночка "до подальшого повідомлення, щоб дати нам час, щоб проаналізувати поточну ситуацію і вирішити будь-які проблеми нашого актора і команди", - заявили обидві компанії в спільній заяві.

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Новина з'явилася менш ніж через 24 години після того, як Netflix оголосила, що House of Cards завершиться своїм майбутнім шостим сезоном , коли виникли звинувачення в небажаних сексуальних зазіхань в 1986 році зіркою серіалу Кевіном Спейсі до тогдашнему14-летнегму Ентоні Реппе.

Очікується, що 6-й сезон серіалу буде складатися з 13 епізодів і дебютує в середині 2018 року на Netflix. Поки неясно, як на це вплине зупинка виробництва.

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