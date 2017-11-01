Netflix остановил съемки шестого сезона "Карточного домика"

"Media Rights Capital и Netflix решили приостановить производство на шестого сезона "Карточного домика" до дальнейшего уведомления, чтобы дать нам время, чтобы проанализировать текущую ситуацию и решить любые проблемы нашего актера и команды", - заявили обе компании в совместном заявлении.

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Новость появилась менее чем через 24 часа после того, как Netflix объявила, что House of Cards завершится своим предстоящим шестым сезоном, когда возникли обвинения в нежелательных сексуальных домоганиях в 1986 году звездой сериала Кевином Спейси к тогдашнему14-летнегму Энтони Реппу.

Ожидается, что 6-й сезон сериала будет состоять из 13 эпизодов и дебютирует в середине 2018 года на Netflix. Пока неясно, как на это повлияет остановка производства.