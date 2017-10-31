Съемки "Карточного домика" остановили из-за обвинений в адрес Спейси

"MRC и Netflix решили приостановить съемки шестого сезона "Карточного домика", чтобы дать время для анализа сложившейся ситуации и решить все проблемы по поводу наших актеров и съемочной группы", - говорится в сообщении.

Съемки остановлены на неопределенный срок.

В компаниях добавили, что "глубокие обеспокоены новостями о Кевине Спейси".

Напомним, звезда сериала "Звездный путь" (Star Trek), актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси.

Позже Кевин Спейси признался, что он гей.