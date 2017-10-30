Кевін Спейсі зізнався, що він гей

"Я дуже поважаю і захоплююся Ентоні Реппом як актором... Я чесно не пам'ятаю зустрічі, це могло бути більше 30 років тому. Але якби я вчинив так, як він описує, я винен йому щире вибачення за те, що могло бути вкрай недоречним п'яною поведінкою", - відреагував К.Спейсі на звинувачення актора Ентоні Реппа.

"Ця історія спонукала мене звернути увагу на інші речі про моє життя. Я знаю, що про мене є інші історії, і деякі з них підживлюються тим фактом, що я настільки захищав своє особисте життя. Мої найближчі люди знають, що у мене були стосунки з чоловіками і жінками. Я любив і мав романтичні стосунки з чоловіками протягом всього мого життя і тепер я вибираю жити як гей", - зізнався актор.

Нагадаємо, зірка серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek), актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі.