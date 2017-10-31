Зйомки "Карткового будинку" зупинили через звинувачення на адресу Спейсі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сервіс Netflix і телестудія MRC зупинили на невизначений термін зйомки останнього, шостого, сезону серіалу "Картковий будинок" після обвинувачень на адресу актора Кевіна Спейсі, передає УНН з посиланням на Deadline.
"MRC і Netflix вирішили призупинити зйомки шостого сезону "Карткового будинку", щоб надати час для аналізу ситуації, яка склалась, і вирішити усі проблеми стосовно наших акторів і зйомочної групи", - сказано у повідомленні.
Зйомки зупинені на невизначений термін.
У компаніях додали, що "глибокі стурбовані новинами про Кевіна Спейсі".
Нагадаємо, зірка серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek), актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі.
Пізніше Кевін Спейсі зізнався, що він гей.