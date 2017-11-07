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Алек Болдуїн вибачився за свою поведінку з жінками

Алек Болдуїн вибачився за свою поведінку з жінками

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американський актор Алек Болдуїн вибачився за свою поведінку з жінками. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Таким чином артист прокоментував скандал в Голлівуді, коли декілька відомих продюсерів та акторів звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Як визнав Болдуїн, в минулому він ставився до жінок "дуже по-сексистськи".

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"Час від часу я робив те, що роблять багато чоловіків, тобто ... не ставився до жінок так само, як до чоловіків", - сказав актор.

За його словами, він представляє покоління, представники якого так вчиняють, і хотів би, щоб ситуація змінилася, причому всюди, а не тільки в Голлівуді.

Нагадаємо, Сервіс Netflix і телестудія MRC зупинили на невизначений термін зйомки останнього, шостого, сезону серіалу "Картковий будинок" після обвинувачень на адресу актора Кевіна Спейсі.

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