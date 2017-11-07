Алек Болдуин извинился за свое поведение с женщинами

Таким образом артист прокомментировал скандал в Голливуде, когда несколько известных продюсеров и актеров обвинили его в сексуальных домогательствах.

Как признал Болдуин, в прошлом он относился к женщинам "очень по-сексистски".

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"Время от времени я делал то, что делают многие мужчины, то есть ... не относился к женщинам так же, как к мужчинам", - сказал актер.

По его словам, он представляет поколение, представители которого так поступают, и хотел бы, чтобы ситуация изменилась, причем везде, а не только в Голливуде.

Напомним, Сервис Netflix и телестудия MRC остановили на неопределенный срок съемки последнего, шестого, сезона сериала "Карточный дом" после обвинений в адрес актера Кевина Спейси.