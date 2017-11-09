Кевина Спейси вырежут и заменят другим актером в новом фильме

По сведениям приближенным к съемкам людей, Спейси заменит канадский актер Кристофер Пламмер.

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Режиссер картины Ридли Скотт, несмотря на столь беспрецедентное решение, не намерен менять дату выхода ленты - 22 декабря.

Напомним, американского актера Кевина Спейси, исполнителя главной роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отстранили от его съемок .

Как сообщал ранее УНН, кинокомпания Sony Pictures снимает с показа на фестивале AFI Fest в Калифорнии фильм "Все деньги мира" с актером Кевином Спейси за секс-скандала.