Кевина Спейси вырежут и заменят другим актером в новом фильме
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сцены с участием актера Кевина Спейси в будущем фильме "Все деньги мира" вырежут и переснимут с другим актером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По сведениям приближенным к съемкам людей, Спейси заменит канадский актер Кристофер Пламмер.
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Режиссер картины Ридли Скотт, несмотря на столь беспрецедентное решение, не намерен менять дату выхода ленты - 22 декабря.
Напомним, американского актера Кевина Спейси, исполнителя главной роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отстранили от его съемок .
Как сообщал ранее УНН, кинокомпания Sony Pictures снимает с показа на фестивале AFI Fest в Калифорнии фильм "Все деньги мира" с актером Кевином Спейси за секс-скандала.