Фільм за участю Кевіна Спейсі зняли з показу на фестивалі в Каліфорнії

Зазначається, що компанія відкликала фільм з фестивалю, який пройде з 9 по 16 листопада.

Окрім того, Sony Pictures збиралася перенести прем'єру картини в США на 2018 рік, однак в компанії прийняли рішення залишити дату виходу фільму незмінною.

Нагадаємо, американського актора Кевіна Спейсі, виконавця головної ролі Френка Андервуда в серіалі “Картковий будиночок”, відсторонили від зйомок.

Як повідомляв раніше УНН, зірка серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek), актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі.