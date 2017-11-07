Фильм с участием Кевина Спейси сняли с показа на фестивале в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кинокомпания Sony Pictures снимает с показа на фестивале AFI Fest в Калифорнии фильм "Все деньги мира" с актером Кевином Спейси из-за секс-скандала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Отмечается, что компания отозвала фильм с фестиваля, который пройдет с 9 по 16 ноября.
Кроме того, Sony Pictures собиралась перенести премьеру картины в США на 2018 год, однако в компании приняли решение оставить дату выхода фильма неизменной.
Напомним, американского актера Кевина Спейси, исполнителя главной роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отстранили от съемок .
Как сообщал ранее УНН, звезда сериала "Звездный путь" (Star Trek), актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси .