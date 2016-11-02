Керрі: США не зацікавлені в гонці озброєнь з РФ в кіберпросторі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вашингтон не зацікавлений в тому, щоб починати гонку озброєнь з Москвою в кіберпросторі. Про це заявив в опублікованому інтерв'ю мережному журналу Whyred держсекретар США Джон Керрі, передає УНН.
“Ми абсолютно точно обговорювали це. Тут неможливо переоцінити небезпеку. Останнє, що нам потрібно, — це гонка кіберозброєнь”, — сказав Д.Керрі.
Також він зазначив, що ситуація може потребувати внесення змін до деяких домовленості, в яких беруть участь США. Яких саме, він не уточнив.
“Нам потрібно впевнитися, що ми тримаємо це під контролем і все діємо відповідально”, — додав Д.Кер
Як повідомляв УНН, заяви голови британської контррозвідки Ендрю Паркер про те, що Росія агресивно намагається просунути свою зовнішню політику за кордоном, використовуючи агресивні методи, зокрема кібератаки, безпідставні.