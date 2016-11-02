Керри: США не заинтересованы в гонке вооружений с РФ в киберпространстве

"Мы абсолютно точно обсуждали это. Здесь невозможно переоценить опасность. Последнее, что нам нужно, - это гонка кибервооружений", - сказал Д.Керри.

Также он отметил, что ситуация может потребовать внесения изменений в некоторые договоренности, в которых принимают участие США. Каких именно, он не уточнил.

"Нам нужно убедиться, что мы держим это под контролем и все действуем ответственно", - добавил Д.Кер

Как сообщал УНН, заявления главы британской контрразведки Эндрю Паркер о том, что Россия агрессивно пытается продвинуть свою внешнюю политику за рубежом, используя агрессивные методы, в частности кибератаки, безосновательны.