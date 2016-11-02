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15 марта, 19:03 • 114366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164231 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136552 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129149 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112171 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105089 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101160 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Керри: США не заинтересованы в гонке вооружений с РФ в киберпространстве

Керри: США не заинтересованы в гонке вооружений с РФ в киберпространстве

Киев • УНН

 • 7640 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вашингтон не заинтересован в том, чтобы начинать гонку вооружений с Москвой в киберпространстве. Об этом заявил в опубликованном интервью сетевому журналу Whyred госсекретарь США Джон Керри, передает УНН.

"Мы абсолютно точно обсуждали это. Здесь невозможно переоценить опасность. Последнее, что нам нужно, - это гонка кибервооружений", - сказал Д.Керри.

Также он отметил, что ситуация может потребовать внесения изменений в некоторые договоренности, в которых принимают участие США. Каких именно, он не уточнил.

"Нам нужно убедиться, что мы держим это под контролем и все действуем ответственно", - добавил Д.Кер

Как сообщал УНН, заявления главы британской контрразведки Эндрю Паркер о том, что Россия агрессивно пытается продвинуть свою внешнюю политику за рубежом, используя агрессивные методы, в частности кибератаки, безосновательны.

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