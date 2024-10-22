Керівника обласного МСЕК на Закарпатті звільнено за згодою сторін - ЗМІ
Київ • УНН
Юрій Веклинець, керівник обласного МСЕК на Закарпатті, подав заяву на звільнення. Рішення про його звільнення було ухвалене за згодою сторін, але обставини, що призвели до цього, поки не розголошуються.
На Закарпатті звільнено керівника обласного МСЕК Юрія Веклинця. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
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За попередньою інформацією, рішення було ухвалене за згодою сторін, відтак сам Веклинець подав заяву на звільнення.
Обставини, що призвели до цього рішення, поки що не розголошуються.
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