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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2698 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Керівника обласного МСЕК на Закарпатті звільнено за згодою сторін - ЗМІ

Київ • УНН

 • 103146 перегляди

Юрій Веклинець, керівник обласного МСЕК на Закарпатті, подав заяву на звільнення. Рішення про його звільнення було ухвалене за згодою сторін, але обставини, що призвели до цього, поки не розголошуються.

Керівника обласного МСЕК на Закарпатті звільнено за згодою сторін - ЗМІ

На Закарпатті звільнено керівника обласного МСЕК Юрія Веклинця. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, рішення було ухвалене за згодою сторін, відтак сам Веклинець подав заяву на звільнення.

Обставини, що призвели до цього рішення, поки що не розголошуються.

Зеленський скликає РНБО через фальшиві інвалідності в МСЕК20.10.24, 21:41 • 29546 переглядiв

Юлія Котвицька

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