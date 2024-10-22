Руководитель областного МСЭК на Закарпатье уволен по соглашению сторон - СМИ
Киев • УНН
Юрий Веклинец, руководитель областного МСЭК на Закарпатье, подал заявление на увольнение. Решение о его увольнении было принято по согласию сторон, но обстоятельства, которые привели к этому, пока не разглашаются.
На Закарпатье уволен руководитель областного МСЭК Юрий Веклинца. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, решение было принято по соглашению сторон, поэтому сам Веклинец подал заявление на увольнение.
Обстоятельства, приведшие к этому решению, пока не разглашаются.
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