Руководитель областного МСЭК на Закарпатье уволен по соглашению сторон - СМИ

На Закарпатье уволен руководитель областного МСЭК Юрий Веклинца. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, решение было принято по соглашению сторон, поэтому сам Веклинец подал заявление на увольнение.

Обстоятельства, приведшие к этому решению, пока не разглашаются.

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