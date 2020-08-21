"Керівництво клуб на дно давно веде": ультрас "Динамо" презентували нову пісню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вболівальники столичного клубу не можуть змиритися із призначенням Мірчі Луческу новим головним тренером "Динамо" та продовжують стверджувати, що власники ФК, брати Суркіси, "ведуть клуб на дно". Про це ультрас написали та презентували нову пісню, передає УНН із посиланням football.ua.
Запис нового "заряду" на мотив мелодії пісні "Одна калина" Софії Ротару також опублікований на платформі soundcloud.com.
"Сумно, сумно аж за край, Бо тренер Динамо - ржавий будулай, В місті завелись кроти, Їх сюди впустили суркіси-брати.
Один із них ОПЗЖ-е, А інший шуби продає, Їх керівництво клуб на дно давно веде.
І вже терпець урвався нам, Остання крапля був ЦИГАН!
Цього ніколи не пробачимо ми ВАМ!" - йдеться у пісні.
Як повідомляв УНН, раніше ультрас "Динамо" оголосили бойкот Суркісам і попередили про проплачених "тітушок".