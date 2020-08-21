"Руководство клуб на дно давно ведет": ультрас "Динамо" презентовали новую песню
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Болельщики столичного клуба не могут смириться с назначением Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо" и продолжают утверждать, что владельцы ФК, братья Суркисы, "ведут клуб на дно". Об этом ультрас написали и представили новую песню, передает УНН со ссылкой football.ua.
Запись нового "заряда" на мотив мелодии песни "Одна калина" Софии Ротару также опубликована на платформе soundcloud.com.
"Сумно, сумно аж за край, Бо тренер Динамо - ржавий будулай, В місті завелись кроти, Їх сюди впустили суркіси-брати.
Один із них ОПЗЖ-е, А інший шуби продає, Їх керівництво клуб на дно давно веде.
І вже терпець урвався нам, Остання крапля був ЦИГАН!
Цього ніколи не пробачимо ми ВАМ!" - говорится в песне.
Как сообщал УНН, ранее ультрас "Динамо" объявили бойкот Суркисам и предупредили о проплаченных "титушках".