Ультрас "Динамо" оголосили бойкот Суркісам і попередили про проплачених "тітушок"

"Уже в п'ятницю "Динамо" зіграє перший матч у чемпіонаті України. Як ми бачимо, всі дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно все одно на уболівальників.

Посудіть самі: матч ставлять у робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки та взагалі невідомо, чи будуть пускати вболівальників на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські ігри в міжсезоння дивним чином приховувалася, не було навіть трансляцій.

Хіба так виглядає здорова комунікація клубу зі своїми уболівальниками?

Виходячи з цього, уважно просимо ознайомитися з наступними пунктами:

1. Ми продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні ігри клубу і всюди нагадувати, до якого стану Суркіси довели "Динамо".

2. У новому сезоні абонементів на фанатські сектори не буде. У них банально немає сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з допуском глядачів на стадіони.

3. Наші сектори на НСК "Олімпійський" (41-43) і стадіоні Динамо (20-21) залишаються незмінними. Це наш дім! Шукайте квитки в касах і купуйте найдешевшої цінової категорії, коли глядачів почнуть пускати на трибуни.

4. Ми відмовляємося від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок і яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське "Динамо". Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом.

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5. Ми закликаємо відмовитися від усього, що може приносити хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від покупок в офіційному магазині Динамо), поки їх ставлення до вболівальників не зміниться. Тільки найдешевші квитки, щоб доносити свою позицію на стадіоні.

6. Будьте пильні! Брати Суркіси вже не раз наймали "тітушок" для власних цілей і різного роду фізичних протистоянь з уболівальниками. Після презентації Луческу ці проплачені спортсмени вже були помічені на стадіоні. Завжди звертайте увагу, хто стоїть поруч із вами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 серпня, "Олімпік" прийме "Динамо" о 17:00 в стартовому матчі нового сезону Favbet Ліги.

Також нагадаємо, раніше ультрас заявили, що до влади в "Динамо" повернувся Григорій Суркіс, слідом за яким прийшла "політика реваншизму".