Керівнику столичної "Школи спорту" повідомили про підозру за розтрату мільйона на ремонті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Керівництво КДЮСШ викрили у розтраті 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт школи, повідомила у понеділок пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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"Повідомлено про підозру виконувачу обов'язків директора КДЮСШ «Школа спорту» у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту приміщення школи (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, між «Школою спорту» в особі керівника та підрядною організацією у 2021 році були укладені договори щодо закупівлі робіт за державні кошти.
"Підозрюваний, достовірно знаючи, що обсяги здійснених підрядником робіт та їх вартість не відповідають зазначеним у документах, підписав акти приймання виконаних робіт", - розповіли у прокуратурі.
Сума збитків, завданих столичному бюджету, як зазнаається, становить близько 1 млн гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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