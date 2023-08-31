Прокуратура запідозрила розтрату на "Київтеплоенерго": КМДА відповіла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Київська міська прокуратура поінформувала, що директору департаменту КП "Київтеплоенерго" та підряднику повідомлено про підозру за фактом розтрати за закупку обладнання для тепломереж за завищеними цінам. У КМДА відповіли, що "Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури і щи закупівля насосного обладнання "здійснена за найнижчою ціною в Prozorro", передає УНН.
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За даними прокуратури, у 2020 році КП «Київтеплоенерго» та приватне підприємство уклали договір про закупівлю насосів та компресорів у кількості 62 штуки за завищеною ціною.
Вказано, що за даними експертизи сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, через цю закупівлю, становить близько 700 тис. гривень.
Як повідомляється, повідомлено про підозру директору департаменту КП «Київтеплоенерго» та директору приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів (ч. 5 ст. 191 КК України). І вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів щодо обох фігурантів, а також відсторонення від займаної посади посадовця.
Однак, у КМДА відповіли, що закупівля насосного обладнання проводилась відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». І що участь посадових осіб комунального підприємства в обранні постачальника була неможливою через принципи роботи системи Prozorro.
Також, за даними КМДА, Державна аудиторська служба України (ДАСУ) провела перевірку здійснення закупівлі та підтвердила відповідність закупівлі законодавству та правомірність визначення продавця.
КП «Київтеплоенерго» готове надати правоохоронним органам усю необхідну документацію, "щоб вони могли переконатись у прозорості та законності проведених закупівель", вказали у КМДА.
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