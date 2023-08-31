Прокуратура запідозрила розтрату на "Київтеплоенерго": КМДА відповіла

ukru
29 березня, 17:57 • 271990 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 360708 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300429 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335538 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 300589 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219726 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204459 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164261 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535241 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175508 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59999 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 71664 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79031 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82740 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 55688 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392413 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535242 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568813 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565863 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204991 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 360709 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175045 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165954 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136880 перегляди
Актуальне
Прокуратура запідозрила розтрату на "Київтеплоенерго": КМДА відповіла

Прокуратура запідозрила розтрату на "Київтеплоенерго": КМДА відповіла

Київ • УНН

 • 629647 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Київська міська прокуратура поінформувала, що директору департаменту КП "Київтеплоенерго" та підряднику повідомлено про підозру за фактом розтрати за закупку обладнання для тепломереж за завищеними цінам. У КМДА відповіли, що "Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури і щи закупівля насосного обладнання "здійснена за найнижчою ціною в Prozorro", передає УНН.

Деталі

За даними прокуратури, у 2020 році КП «Київтеплоенерго» та приватне підприємство уклали договір про закупівлю насосів та компресорів у кількості 62 штуки за завищеною ціною.

Вказано, що за даними експертизи сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, через цю закупівлю, становить близько 700 тис. гривень.

Як повідомляється, повідомлено про підозру директору департаменту КП «Київтеплоенерго» та директору приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів (ч. 5 ст. 191 КК України). І вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів щодо обох фігурантів, а також відсторонення від займаної посади посадовця.

Однак, у КМДА відповіли, що закупівля насосного обладнання проводилась відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». І що участь посадових осіб комунального підприємства в обранні постачальника була неможливою через принципи роботи системи Prozorro.

Також, за даними КМДА, Державна аудиторська служба України (ДАСУ) провела перевірку здійснення закупівлі та підтвердила відповідність закупівлі законодавству та правомірність визначення продавця.

КП «Київтеплоенерго» готове надати правоохоронним органам усю необхідну документацію, "щоб вони могли переконатись у прозорості та законності проведених закупівель", вказали у КМДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ритуальну службу КМДА викрили на розкраданнях 19 млн грн – прокуратура провела обшуки

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.92
Bitcoin
$82,253.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,119.70
Ethereum
$1,805.47