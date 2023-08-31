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Прокуратура заподозрила растрату на "Киевтеплоэнерго": КГГА ответила

Прокуратура заподозрила растрату на "Киевтеплоэнерго": КГГА ответила

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Киевская городская прокуратура проинформировала, что директору департамента КП "Киевтеплоэнерго" и подрядчику сообщено о подозрении по факту растраты за закупку оборудования для теплосетей по завышенным ценам. В КГГА ответили, что "Киевтеплоэнерго" опровергает обвинения прокуратуры и закупка насосного оборудования "осуществлена по самой низкой цене в Prozorro", передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры, в 2020 году КП «Киевтеплоэнерго» и частное предприятие заключили договор о закупке насосов и компрессоров в количестве 62 штук по завышенной цене.

Указано, что по данным экспертизы сумма ущерба, нанесенного территориальной громаде города Киева, из-за этой закупки составляет около 700 тыс. гривен.

Как сообщается, сообщено о подозрении директору департамента КП «Киевтеплоэнерго» и директору частного предприятия по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке насосов (ч. 5 ст. 191 УК Украины). И решается вопрос применения предупредительных мер в отношении обоих фигурантов, а также отстранения от занимаемой должности должностного лица.

Однако в КГГА ответили, что закупка насосного оборудования проводилась в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках». И что участие должностных лиц коммунального предприятия в избрании поставщика было невозможным из-за принципов работы системы Prozorro.

По данным КГГА, Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) провела проверку осуществления закупки и подтвердила соответствие закупки законодательству и правомерность определения продавца.

КП «Киевтеплоэнерго» готово предоставить правоохранительным органам всю необходимую документацию, "чтобы они могли убедиться в прозрачности и законности проведенных закупок", отметили в КГГА.

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