Руководителю столичной "Школы спорта" сообщили о подозрении за растрату миллиона на ремонте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Руководство КДЮСШ уличили в растрате 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Детали
"Сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора КДЮСШ «Школа спорта» в растрате бюджетных средств во время капитального ремонта помещения школы (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, между «Школой спорта» в лице руководителя и подрядной организацией в 2021 году были заключены договоры по закупке работ за государственные средства.
"Подозреваемый, достоверно зная, что объемы выполненных подрядчиком работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах, подписал акты приемки выполненных работ", - рассказали в прокуратуре.
Сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, как отмечается, составляет около 1 млн гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним
Прокуратура заподозрила растрату на "Киевтеплоэнерго", в КГГА ответили.