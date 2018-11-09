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Слідчий комітет Росії: Керченський стрілок діяв один

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські слідчі прийшли до висновку, що Владислав Росляков, який влаштував масове вбивство в Керченському політехнічному коледжі 17 жовтня 2018 року, діяв один. У повідомленні на сайті Слідчого комітету Росії (СКР) ідеться про те, що слідчим вдалося детально відтворити маршрут студента “як по прилеглій території, так і в будівлі коледжу в день скоєння злочину”, інформує УНН.

Висновки російських слідчих були представлені голові відомства Олександру Бастрикіну на нараді в окупованому Сімферополі. “На даний момент вже виконано значний обсяг роботи, у тому числі допитано 650 осіб. Отримано докази і свідчення, які зафіксували всі його дії”, — розповіли у СКР. Відзначається, що комплекс слідчих дій триває і зараз “детально досліджується особистість Рослякова, його погляди, психологічний стан до і в момент скоєння злочину, складено докладний психологічний портрет”.

Масові бійні, влаштовані однією людиною, є досить поширеним явищем. Так 18 липня 1984 року в місті Сан-Дієго, в ресторані Макдоналдс і навколо нього, 41-річний Джеймс Х’юберт, вбив 21 людину і поранив 19, перш ніж був застрелений снайпером SWAT. Ця подія вважалися наймасовішим розстрілом у США до стрілянини у Лубі в 1991 році в місті Кіллін (Техас, США). Тоді 35-річний Джордж Геннард в’їхав на своєму пікапі Ford Ranger 1987 року через переднє вікно в ресторан, після чого почав стріляти по відвідувачах і співробітниках із пістолетів Glock 17 і Ruger P89. Геннард вбив 23 людини, десять із них пострілами в голову, і поранив ще 27. У ресторані на той момент перебувало 140 осіб.

Масшутінг у Лас-Вегасі 1 жовтня 2017 року став наймасовішим вбивством в історії США з моменту подій 11 вересня 2001 року, випередивши за кількістю жертв масове вбивство в Орландо (12 червня 2016 року 29-річний Омар Матін відкрив вогонь із вогнепальної зброї у нічному гей-клубі Pulse, у результаті чого загинуло 49 осіб, 53 отримали поранення). Стрілянина, влаштована 64-річним Стівеном Педдоком у Лас-Вегасі також стала найбільшою за кількістю жертв у доповіді ФБР — 59 загиблих і 489 поранених. Педдок відкрив вогонь із напівавтоматичних гвинтівок, посилених спеціальними пристроями для підвищення скорострільності, з вікна свого номера у готелі по відвідувачах кантрі-фестивалю в готельно-розважального комплексі Mandalay Bay, після чого наклав на себе руки. Тіло 31 людини було знайдено в межах або в безпосередній близькості від відкритого концертного майданчика, де проходив захід. Решта померли у лікарнях.

Найбільшим в історії США масовим вбивством в американських навчальних закладах є бійня в школі Бата, що сталася 18 травня 1927 року в місті Бат (англ. Bath), штат Мічиган. Жертвами 55-річного Ендрю Філіпа Кіхо, який таємно проніс до школи протягом декількох місяців близько ста кілограм динаміту, стали 44 людини (38 учнів молодших класів та 6 дорослих), постраждали принаймні 58 осіб. Більшість жертв — учні 2-6 класів (у віці 7-14 років). Бійня у Віргінському політехнічному інституті 16 квітня 2007 року є другим за кількістю жертв масшутінгом у навчальних закладах США. Американець корейського походження Чо Син Хі убив тоді 32 і поранив ще 25 осіб, після чого наклав на себе руки пострілом у голову.

У цьому контексті слід зазначити, що The Washington Post 24 березня оприлюднила дані проведеного нею аналізу за страховими випадками стрілянини в американських школах. З квітня 1999 року по день публікації статті понад 187 тис. учнів щонайменше в 193 навчальних закладах зіткнулися з озброєним насильством під час занять. Видання підкреслює, що в країні щорічно в середньому 10 шкіл стають місцями вбивств із застосуванням вогнепальної зброї.

14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був із неї виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії щодо 2 поправки до Конституції США.

Як раніше інформував УНН, 17 жовтня 2018 року в політехнічному коледжі в місті Керч на тимчасово окупованій території у Криму (Україна) 18-річний студент Владислав Росляков влаштував бійню. Згідно з офіційними даними, у результаті вибуху і стрілянини загинула 21 людина з числа учнів і персоналу навчального закладу, постраждали 76 осіб. Росляков із двома сумками та дробовиком з’явився в коледжі о 11:40 (UTC+3), приблизно за десять хвилин після від’їзду директора. Залишив рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм у буфеті, що розташований біля центрального входу, після вибуху почав розстрілювати студентів і вчителів на другому поверсі, попередньо кидаючи в аудиторії саморобні гранати. У бібліотеці закладу, імовірно, вчинив самогубство. На місці було знайдено помпову рушницю Hatsan Escort Aimguard і ще один вибуховий пристрій.

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