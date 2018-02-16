Обвинувачений у вбивстві 17 осіб у середній школі на півдні Флориди визнав провину

“У своїй заяві Круз вказав, що саме він був тим стрільцем, який проник на територію школи з гвинтівкою AR-15 і почав стріляти в учнів у коридорах та інших приміщеннях. Круз заявив, що приніс додаткові магазини з патронами, ховаючи їх у рюкзаку до тих пір, поки не зайшов до школи для скоєння нападу”, — цитує телекомпанія витримки одного з судових матеріалів.

“Круз також визнав, що, коли учні стали рятуватися втечею, у нього визрів план позбутися AR-15, патронів і захисного жилета, щоб непомітно змішатися з натовпом”, — йдеться в документі. Молода людина в четвер постав перед судом, де йому були пред’явлені звинувачення в ненавмисному вбивстві по 17 пунктам. Крузу відмовлено в праві вийти на свободу під заставу до початку судового розгляду.

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Відомо, що Ніколас Круз раніше навчався в школі, де вчинив бійню, і був виключений за порушення дисципліни. Поліцейські затримали його приблизно в півтора кілометрах від місця трагедії. Круз не чинив опору.

Слід зазначити, що згідно з повідомленням газета The Wall Street Journal, правоохоронні органи неодноразово навідувалися в будинок Ніколаса Круза в американському місті Паркленд (штат Флорида), де той проживав зі своїми прийомними батьками та братом. Причиною тому були скарги на його поведінку.

Нагадаємо, згідно з повідомленням CNN, щонайменше 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). За словами шерифа округу Броуард (штат Флорида), винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.