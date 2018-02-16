Обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Николас Круз признался в том, что он в среду открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек в средней школе американского города Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN, которая располагает судебные материалы.
“В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях. Круз заявил, что принес дополнительные магазины с патронами, пряча их в рюкзаке до тех пор, пока не зашел в школу для совершения нападения”, - цитирует телекомпания выдержки одного из судебных материалов.
“Круз также признал, что, когда ученики стали спасаться бегством, у него созрел план избавиться AR-15, патронов и защитного жилета, чтобы незаметно смешаться с толпой”, — говорится в документе. Молодой человек в четверг предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по 17 пунктам. Крузу отказано в праве выйти на свободу под залог до суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США рассказали подробности жизни флоридского стрелка
Известно, что Николас Круз ранее учился в школе, где совершил бойню, и был исключен за нарушение дисциплины. Полицейские задержали его примерно в полутора километрах от места трагедии. Круз не сопротивлялся.
Следует отметить, что согласно сообщению газета The Wall Street Journal, правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом Николаса Круза в американском городе Паркленд (штат Флорида), где он проживал со своими приемными родителями и братом. Причиной тому были жалобы на его поведение.
Напомним, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.