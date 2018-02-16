Обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину

“В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях. Круз заявил, что принес дополнительные магазины с патронами, пряча их в рюкзаке до тех пор, пока не зашел в школу для совершения нападения”, - цитирует телекомпания выдержки одного из судебных материалов.

“Круз также признал, что, когда ученики стали спасаться бегством, у него созрел план избавиться AR-15, патронов и защитного жилета, чтобы незаметно смешаться с толпой”, — говорится в документе. Молодой человек в четверг предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по 17 пунктам. Крузу отказано в праве выйти на свободу под залог до суда.

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Известно, что Николас Круз ранее учился в школе, где совершил бойню, и был исключен за нарушение дисциплины. Полицейские задержали его примерно в полутора километрах от места трагедии. Круз не сопротивлялся.

Следует отметить, что согласно сообщению газета The Wall Street Journal, правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом Николаса Круза в американском городе Паркленд (штат Флорида), где он проживал со своими приемными родителями и братом. Причиной тому были жалобы на его поведение.

Напомним, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.